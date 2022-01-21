Бывший советник главы Дагестана экстрадирован из Германии

21 янв. 16:19

Обвиняющийся во взяточничестве экс-советник главы Дагестана Осман Махачев экстрадирован из Германии в Россию. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Один из экстрадируемых, Осман Махачев, ранее занимал должность советника главы республики Дагестан. По имеющейся информации, в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики", - цитирует Волк РИА Новости.

В отношении Османова в 2019 году было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Махачеву удалось скрыться, однако в ноябре прошлого года чиновника задержали в Германии.