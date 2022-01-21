Старый ЗИЛ затопят в Красном море ради подводных экскурсий

21 янв. 16:12

Недалеко от Хургады появится новый искусственный риф, в экспозицию в Красном море войдет ЗИЛ, сообщили в АТОР.

В Египте решили создать для туристов новые места для погружений, в море затопят старую технику. Сначала три искусственных рифа появятся недалеко от Хургады. В море затопят списанную военную технику, тракторы, автобусы, грузовики, в том числе старый российский ЗИЛ. Автомобили под водой быстро обрастут кораллами, в которых поселятся колонии ракообразных и тропические рыбы.

Новые рифы будут создавать на небольших глубинах, чтобы сделать достопримечательность доступной даже начинающим дайверам.

В Египте основные районы дайвинга в год привлекают около 3 млн туристов, совершается до 9 млн погружений. Искусственные рифы не только порадуют туристов, но и снизят нагрузку на популярные районы дайвинга.