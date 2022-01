Преподаватели русского языка в Узбекистане будут получать больше

21 янв. 16:03

Узбекские учителя русского языка, имеющие международные сертификаты, смогут рассчитывать на дополнительную ежемесячную надбавку. Об этом говорится в постановлении "О мерах по совершенствованию изучения иностранных языков", принятом Кабмином республики.

Отмечается, что половину от размера от размера оклада получат преподаватели, у которых есть сертификат, признанный на мировом уровне от С1 и выше. Решение вступит в силу с 1 февраля.

Помимо этого, для получения дополнительных средств учителю необходимо работать в нерусскоязычных образовательных учреждениях.

Стоит добавить, что надбавку получать учителя с международными сертификатами уровня С1 "Test of Russian Foreign Language (ТORFL), сертификатами уровня ТРКИ "Тест по русскому языку как иностранному", а также взаимосовместимыми международными сертификатами С1 "Тест по русскому языку как иностранному" и сертификатами уровня С1 по методике "The Common European Framework of Reference for Languages".