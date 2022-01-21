МВД Украины получит материально-техническую помощь от Турции

21 янв. 15:48

Состоялся телефонный разговор министров внутренних дел Турции и Украины Сулеймана Сойлу и Дениса Монастырского. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД Украины.

В ходе беседы Сойлу сообщил о намерении МВД Турции в ближайшее время направить помощь материально-технического характера для укрепления возможностей служб системы МВД Украины.

Помимо этого, главы ведомств поговорили о защите национальных интересов обоих государств, укреплении региональной безопасности, противодействии транснациональной преступности и терроризму, а также обсудили динамику сотрудничества Государственной пограничной службы Украины с Береговой охраной Турции и усиление взаимодействия Национальной гвардии Украины с турецкой жандармерией.

В МВД Украины также поведали, что министры договорились укреплять стратегическое партнерство.