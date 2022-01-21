Ученый: за волной "омикрона" может повториться волна "дельты"

21 янв. 15:43

После волны омикрон-штамма коронавируса может случиться еще одна волна дельта-штамма, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

По словам ученого, переболевший человек имеет минимальные риски заразиться любым штаммом в течение полугода. "Наверное, полгода, это в среднем, когда действует естественная защита от коронавируса. Но чем больше у нас штаммов, тем больше вероятность, что у нас будет приходить уже тот вирус, про который наша иммунная система уже забыла. Когда у нас пройдет волна "омикрона", снова появится шанс у "дельты", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-24".

Лукашев подчеркнул, что "нет никакой гарантии, что следующая волна, скажем следующей осенью, не будет вызвана той же "дельтой", о которой наша иммунная система уже успела забыть".

В настоящее время вводить новые ограничения в России уже поздно, делать это надо было месяц назад. "Уже у нас количество людей, инфицированных вирусом, во много раз превышает то число заболевших, которое мы видим в статистике. То есть у нас уже в стране инфицировано может быть 1% населения, может быть 0,5%, но это уже измеряется в процентах от населения <...> Вирус уже очень широко распространился", - считает он.

По мнению Лукашева, в ближайшее время, напротив, стоит ждать послабления ограничений минимум на полгода. "Почему сейчас на пике "омикрона" многие страны снимают ограничения, потому что понятно уже, что "омикрон" не остановить, уже кто заболеет, тот заболеет", - указал ученый.