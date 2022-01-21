Лавров: мы не собираемся угрожать Украине

21 янв. 15:25

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели встречу в Женеве, которая продлилась полтора часа.

Как отметил глава МИД России, на переговорах стороны обсудили ситуацию на Украине. "Американские коллеги как-то попытались опять поставить во главу угла проблемы на границы России с Украиной, попытались обусловить все остальное необходимостью, так называемой деэскалации, это уже стало заклинанием. Но завершили договоренностью о том, что нам будут на следующей неделе предоставлены письменные ответы на все наши предложения", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Министр подчеркнул, что Россия не представляет никакой угрозы для украинского народа.

"Хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом нашей позиции, что Россия никогда, нигде, ни разу не угрожала украинскому народу", - сказал он на пресс-конференции, напомнив, что украинский лидер Владимир Зеленский публично призвал "убираться в Россию" тех сограждан, кто чувствует себя русским, и назвал отбросами тех, кто противостоит "государственному терроризму со стороны киевского режима" в Донбассе.

"Поэтому кто кому угрожает и во что эти угрозы могут вылиться, - это еще большой вопрос", - уточнил глава ведомства.

По словам российского министра, американская сторона на переговорах пыталась поставить Украину во главу угла всего этого процесса, при этом Москва не услышала сегодня ни одного аргумента от США, который говорит о каких-либо угрозах Украине со стороны России.

Кроме того, Лавров призвал своего американского коллегу "образумить" Киев.

"Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать минские соглашения", - добавил глава МИД РФ.