Путин обсудил с Совбезом меры по предотвращению ЧС

21 янв. 15:34

Президент России Владимир Путин обсудил сегодня на оперативном совещании членами Совета безопасности (СБ) РФ дополнительные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

"У нас на сегодня вопрос о дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводковый период", - сказал российский лидер на совещании.

Путин отметил, что все необходимо делать своевременно, передает ТАСС.

В совещании участвовали: премьер-министр Михаил Мишустин; спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко; спикер Госдумы Вячеслав Володин; заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.