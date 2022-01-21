Вакцинацию от коронавируса прошло 41,9% населения Грузии

21 янв. 15:23

В Грузии от коронавируса полностью привит 1 202 951 человек - это 41,9% взрослого населения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.

Одной дозой вакцинировали на 21 января 1 315 413 человек, 45,8% населения. Ревакцинацию бустером прошли 123 087 человек.

Среди подростков 16-17 лет полностью вакцинированы 10 714 (13,21%), одной дозой - 15,17%, среди детей 12-15 лет полностью вакцинированы 1,44%, одной дозой - 2,09%.

Вакцину против коронавируса в Грузии проводится с 15 марта 2021 года.

В последнее время в стране быстро растет заболеваемость на фоне распространения "омикрона", за минувшие сутки выявили 8,8 тыс случаев - максимум за всю пандемию.