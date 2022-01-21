Определена птица года в Казахстане

21 янв. 15:16

Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия выбрала соловья птицей года в республике, сообщает пресс-служба АСБК.

Отмечается, что соловьев в Казахстане насчитывается два вида — южный и обыкновенный, которые очень похожи.

"Соловьи строят гнезда или на земле, или очень низко на кустах, поэтому кустарники, как укрытие, для них очень важны. Кроме того, чтобы выкормить своих птенцов, нужно достаточное количество корма, а это возможно только в экологически достаточно здоровом городе. Пение соловья - признак комфортной для птиц и людей среды, поэтому соловей - своеобразный индикатор", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что пеликан был птицей 2021 года, а балобан - 2020 года.