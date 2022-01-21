Роспотребнадзор в Петербурге запретил плановую медпомощь

21 янв. 15:06

Согласно решению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в городе, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, с 21 января и до особого распоряжения вводится запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отдельных групп населения, а также на проведение медицинских осмотров детей.

В городе запрещено проведение плановой медицинской помощи взрослому населению в амбулаторных условиях. Исключение - пациенты с заболеваниями и состояниями, которые грозят ухудшением состояния и жизни.

Распоряжение Роспотребнадзора не касается негосударственных учреждений, стоматологии, женских консультаций и предрейсовых, послесменных и других подобных осмотров.

За минувшие сутки в городе выявили почти 6 тыс случаев коронавируса, это максимум за все время пандемии. Из них, согласно официальным данным, 178 случаев "омикрона". Всего в Петербурге сообщается о 1 008 случая заражения новым штаммом. Все заболевшие находятся в изоляции дома или госпитализированы, контактировавшие с ними лица помещены под медицинское наблюдение.