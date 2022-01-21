СМИ: в Турции по подозрению в связях с FETO задержали более 50 человек

21 янв. 14:58

В Турции задержали 51 подозреваемого в связях с запрещенной в стране организацией оппозиционного проповедника Фетхуллы Гюлена (FETO), которую Анкара обвиняет в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Они были арестованы в ходе антитеррористической операции, проведенной оперативниками отдела полиции по борьбе с терроризмом и жандармерией в 28 районах столичной провинции, передает ТАСС со ссылкой на турецкую газету Hurriyet.

Как отмечается, все задержанные являются либо действующими, либо уволенными в запас военнослужащими, а также учащимися военных учебных заведений.