Почти завершенный проект ”Северный поток-2” вновь оказался в центре внимания в США. 13 января американский Сенат не смог одобрить предложенный сенатором-республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях в отношении российского газопровода. За санкции проголосовало 55 сенаторов, а против – 44. Для одобрения законопроекта нужно 60 голосов, пишет Modern Diplomacy.

Голосовавшие против, считают, что санкции навредят связям между Вашингтоном и Европой, и законопроект, предложенный Крузом, окажет негативное влияние на отношения с Германий, крайне важным внешнеполитическим и экономическим партнером США.

Украинские и литовские чиновники приветствовали законопроект Круза, утверждая, что США должны сделать всё возможное, чтобы помешать осуществлению проекта ”Северный поток-2”.

Трубопровод рассчитан на транзит газа из России прямиком в Германию в обход Украины, через которую российский газ десятилетиями доставлялся в Европу. Новый газопровод лишит Киев существенных доходов, поступающих в виде транзитных платежей.

Решение, принятое Сенатом, позволит завершить проект без каких-либо санкций со стороны Америки. Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал соглашение между США и Германией по поводу ”Северного потока-2” ”ошибкой”. Примечательно, что голосование в Сенате проходило как раз в тот момент, когда американские и европейские чиновники проводили со своими российскими коллегами переговоры высокого уровня. Вполне возможно, что решение о ”Северном потоке-2” были принято по результатам переговоров.

Отказ от санкций вызывал гнев и политическое разочарование среди литовских чиновников, которые считают проект "угрозой безопасности".

Литва, позиционирующая себя в качестве главного партнера Украины в Европе, была озадачена решением Вашингтона. Страна продвигает американские интересы и поддерживает все инициативы Белого дома, зачастую себе в ущерб. Только в этом месяце Литва предприняла несколько шагов с целью доказать свою преданность американской политике. Вильнюс даже осмелился бросить вызов Китаю, одному из главных стратегических конкурентов США. Правительство страны продолжает тратить миллионы долларов на американскую военную технику, оправдываясь ”угрозами с Востока”. В декабре прошлого года Литва подписала соглашение с США об углублении военного взаимодействия.

Более того, литовское правительство решило ускорить запланированную покупку реактивной системы залпового огня (РСЗО) на фоне наращивания военных сил России на границе с Украиной. Вильнюс собирается закупить американскую РСЗО компании Lockheed Martin в 2026 году - на два года раньше, чем предполагалось изначально.

Страна также регулярно проводит политические консультации с американскими чиновниками по координации дальнейших действий. Но США, не обращают особого внимания на мнение Литвы и принимают решения, исходя из собственных интересов.

Modern Diplomacy советует литовскому правительству заручиться поддержкой своих граждан и обратить внимание на их нужды, поскольку общественное недовольство растет с каждым днем. 13 января, например, в День защитников свободы, толпа протестующих освистала правительство и призвала его уйти в отставку. Очевидно, что угроза с Востока куда менее реальна, чем опасность потерять министерские места в связи с утратой доверия граждан.