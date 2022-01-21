Работники администрации Докузпаринского района ушли на дистанционку

21 янв. 14:41

Треть сотрудников администрации Докузпаринского района Дагестана перешли на удаленный формат работы из-за распространения коронавирусного штамма "омикрон", сообщает пресс-служба районной администрации.

"В целях профилактики распространения нового штамма коронавирусной инфекции руководство района приняло решение о необходимости перевести 30% сотрудников районной администрации на удаленку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главам муниципальных учреждений и организаций района поручено организовать тестирование сотрудников по мере возможности. Представителей, продолжающих исполнять служебную деятельность на рабочих местах, обяжут пройти тестирование - не реже одного раза в две недели.