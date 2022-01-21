В России растет популярность поездок в Узбекистан

21 янв. 14:40

Российские путешественники "распробовали" Узбекистан, республика занимает второе место по популярности, согласно купленным билетам на период с 20 января по 28 февраля, сообщает Туту.ру.

Лидирует по популярности среди самостоятельных туристов Армения. Россияне обратили внимание на страну в рамках вакцинного туризма - там можно привиться британским препаратом AstraZeneca или американским Moderna.

Третье направление, популярное у россиян в начале 2022 года - Азербайджан.

Отмечается, что авиабилеты в эти страны в начале 2022 года почти вдвое дешевле, чем в начале 2021 года.