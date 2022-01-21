Россия вышла в мировые лидеры по популярности безналичных платежей

21 янв. 14:25

Согласно исследованию международной платежной системы Visa, в России от наличных отказались 29% граждан.

"29% россиян полностью перешли на безналичные платежи. Это больше, чем в целом по миру (16%)", - отмечают аналитики.

Кроме того, 83% опрошенных сообщили, что готовы полностью отказаться от наличных в ближайшие десять лет, рассказал генеральный директор Visa в России Михаил Бернер.

"Из восьми исследованных Visa рынков Россия занимает лидирующие позиции по числу потребителей, полностью перешедших на безналичные платежи", - констатировал Бернер.

В этом году чаще платить безналично собираются 35% респондентов, а 36% сограждан заявили, что отказались от покупок в магазинах, где принимают только наличные.

За последний месяц больше половины всех покупок опрошенные совершили безналичными платежами. Аналитики считают, что популярность безналичных платежей выросла за время пандемии.

"Удобство совершения покупки - один из главных критериев выбора торговой точки для 73% опрошенных. Большинство российских потребителей (75%) ожидают увидеть в магазинах терминалы для бесконтактной оплаты. Этот показатель выше, чем на других исследованных рынках (68%)", - говорится в исследовании.

"Российский малый и средний бизнес лидирует среди других рынков и по числу приема бесконтактных способов оплаты (54% против 39% в мире)", - сообщает Visa.

Опрос проведен компанией Wakefield Research, в декабре 2021 года. В нем приняли участие по 500 респондентов от 18 лет из России, Германии, Бразилии, Канады, Гонконга, Ирландии, Сингапура и ОАЭ, а также владельцы предприятий малого бизнеса со штатом до 100 человек из этих стран.