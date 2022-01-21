Путин и Собянин не говорили о введении локдауна

21 янв. 14:07

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время вчерашней встречи не обсуждали возможность введения локдауна в столице. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что глава государства и градоначальник "очень подробно поговорили по коронавирусу". Собянин рассказал Путину о том, что происходит в городе.

"Город, как известно, первый сталкивается с волной, первый принимает на себя пришедшую волну. Но речи о каких-то локдаунах не шло", - поведал представитель Кремля.

Песков также отметил, что приобретенный опыт работы в условиях приходящих и уходящих волн позволяет не акцентироваться на локдаунах.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 342 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 10 987 774 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 2 140 914 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 917 946 жителей столицы, умерли - 38 226. За последние 24 часа в городе были выявлены рекордные 15 987 случаев.