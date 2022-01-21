РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стало известно, какой финансовый ущерб Узбекистану нанесли преступления госслужащих

Стало известно, какой финансовый ущерб Узбекистану нанесли преступления госслужащих

Генпрокуратура Узбекистана опубликовала данные по числу преступлений сотрудников министерств, ведомств и государственных организаций.

Отмечается, что в 2021 году закон нарушили 2804 госслужащих, было возбуждено 2 345 уголовных дел.

Как отметили в ведомстве, большая часть преступников оказались бывшими сотрудниками районных (городских) подразделений государственных структур. Чаще всего совершались преступления, связанные с хищением чужого имущества путем присвоения и растраты, мошенничеством, злоупотреблением служебным положением, получением и дачей взятки, должностным подлогом.

Стоит добавить, что из-за всех уголовных преступлений Узбекистан лишился 913,7 млрд сумов (около $850 тысяч). Взыскать удалось 714,8 млрд сумов.

825 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version