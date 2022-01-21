Стало известно, какой финансовый ущерб Узбекистану нанесли преступления госслужащих

21 янв. 13:58

Генпрокуратура Узбекистана опубликовала данные по числу преступлений сотрудников министерств, ведомств и государственных организаций.

Отмечается, что в 2021 году закон нарушили 2804 госслужащих, было возбуждено 2 345 уголовных дел.

Как отметили в ведомстве, большая часть преступников оказались бывшими сотрудниками районных (городских) подразделений государственных структур. Чаще всего совершались преступления, связанные с хищением чужого имущества путем присвоения и растраты, мошенничеством, злоупотреблением служебным положением, получением и дачей взятки, должностным подлогом.

Стоит добавить, что из-за всех уголовных преступлений Узбекистан лишился 913,7 млрд сумов (около $850 тысяч). Взыскать удалось 714,8 млрд сумов.