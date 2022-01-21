В Грузии отказались от подкожных чипов для людей

21 янв. 13:53

Грузинская компания iPlus разорвала контракт со шведской компании BioHax International, по которому уже в январе в страну должны были поступить 50 тыс "умных" подкожных чипов.

"Большинство потребителей нашли религиозную подоплеку в современных технологиях. Мы решили проявить уважение к мнению большинства и отказались от ввоза чипов", – рассказал гендиректор компании Кахи Сепашвили, пишет Sputnik Грузия.

Он выразил сожаление из-за отрицательной реакции населения на инновацию.

"Такие микросхемы могут спасти людям жизнь. Например, ежегодно в мире в автоавариях умирает 1,5 млн человек, и если бы у этих людей были вживлены чипы, 30-40% из них смогли бы выжить, так как медперсонал смог бы мгновенно получить информацию о группе крови пациента, артериальном давлении, температуре, частоте сердечных сокращений, всех предыдущих медицинских процедурах, аллергии и т.д.", – отметил Сепашвили.

Жителям Грузии предлагалось вживлять в ладонь чипы, которые можно использовать как ключ от автомобиля или дома, хранилище личных, в том числе медданных. В Европе такие чипы также имеют функцию банковской карты.