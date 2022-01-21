В московском метро усилили проверки масочного режима

21 янв. 13:48

В метро Москвы усилили контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19.

Сотрудники полиции и столичной подземки проверяют наличие масок преимущественно на крупных станциях, передает ТАСС.

Как отмечается, правоохранители дежурят около схода с эскалаторов. Они останавливают пассажиров без масок и составляют на них административные протоколы.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 342 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 10 987 774 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве COVID-19 диагностировали у 2 140 914 человек. Справились с болезнью 1 917 946 жителей столицы, умерли - 38 226. За последние 24 часа в городе были выявлены рекордные 15 987 случаев заражения..