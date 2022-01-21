Токаев поставил задачи перед Казахстаном

21 янв. 13:47

Глава республики Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с бизнесменами заявил, что Казахстан должен стать превратиться в современное государство, где закон стоит на первом месте.

По словам казахстанского лидера, именно блат и кумовство являются причинами непрозрачности процедур государственных закупок. Он также призвал бороться с родоплеменными связями.

"У нас общество достаточно слаженное, обсуждение простое, все умеют друг с другом договариваться на разных условиях. Будь это родоплеменные связи, дружеские связи и прочее. Надо заканчивать с этим. Штрафы там, кулуарные обсуждения в кабинетах, "договоримся" В конце концов, мы должны стать современным государством. А что такое современное государство? Это закон. В основе закона - порядок в стране, и это - обязанность государства", - приводит слова Токаева Sputnik Казахстан.

Далее президент обратился к предпринимателям, напомнив, что государство рассчитывает на их помощь.

"Да, действительно на местах возможны очень серьезные нарушения, и нам нужны нормативы. Главное, с правовой точки зрения подойти к решению этого вопроса. В конце концов, неужели мы не справимся с данной проблемой? Надо наказывать. Надо жестко наказывать, другого пути нет", - добавил казахстанский лидер.