Иммунолог рассказала, почему опасно повышать иммунитет БАДами

21 янв. 13:41

В период пандемии все популярнее стал запрос "как повысить иммунитет", однако стимуляция иммунной системы может быть опасной, предупредила патофизиолог и иммунолог Елена Парецкая, пишет "Доктор Питер".

Иммунитет обеспечивает целостность организма, не дает разрушить его различным вирусам, бактериям, паразитам. Когда в организм вторгается вирус возникает инфекционная болезнь, с которой организм активно сражается. В этом процессе страдают и собственные ткани - поэтому мы ощущаем боль и воспаление.

По словам врача, если вы болеете и выздоравливаете, значит иммунитет работает и он эффективен - это нормальный иммунитет. В его работу не нужно вмешиваться, стоит только заботиться о здоровье организма в целом, вести здоровый образ жизни, уверена Парецкая.

БАДы не могут повысить иммунитет, напротив, такие вмешательства в работу организма могут спровоцировать аллергию или аутоиммунные реакции. Постоянные попытки "поднять" иммунную защиту, различными препаратами, причем без предварительного обследования у врача, могут нанести здоровью серьезный урон. Парецкая сообщила, что иммунная система из-за постоянного раздражения "стимуляторами" может поднять бунт.

Если человек часто болеет простудами, но в целом относительно здоров, ему нужны не иммуностимуляторы, а спорт, закаливания, разнообразный рацион, отметила иммунолог.