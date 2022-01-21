Песков рассказал, как себя чувствует Путин

21 янв. 13:19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин чувствует себя хорошо. Таким образом он ответил на вопрос, были ли какие-то признаки коронавируса COVID-19 у главы государства в последнее время.

"Президент прекрасно себя чувствует, в рабочем настроении, работает", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, в ноябре 2021 года президент РФ прошел ревакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник Лайт". Он рассказал, что на следующий день после прививки также испытал назальный препарат от ковида.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 342 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 10 987 774 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Москве выявлены 2 113 370 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 913 326 жителей столицы, умерли - 38 084.