В Женеве стартовали переговоры Лаврова и Блинкена по гарантиям безопасности

21 янв. 13:25

Переговоры между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном начались в Женеве.

Стороны обсудят вопросы гарантий безопасности. Переговоры продлятся несколько часов, после этого Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции. Ожидается, что американская сторона должна дать ответ на предложения Москвы по договору с США и соглашениям с НАТО по гарантиям безопасности. Затем запланированы встречи Лаврова и Блинкена с президентом Швейцарии, который также является главой МИД страны, Игнацио Кассисом.

Российская и американская делегации прибыли в Женеву накануне вечером.

В январе состоялись три раунда переговоров России и США по гарантиям отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах, они не принесли никаких результатов.