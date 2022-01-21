МИД РФ призвал к скорейшему созданию Комиссии по делимитации границы Азербайджана и Армении

21 янв. 12:59

Москва окажет Баку и Еревану консультативное содействие в вопросе делимитации и демаркации границ. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ, отвечая на вопросы, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

Подчеркивается, что в настоящее время прикладываются значительные усилия для урегулирования ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией.

"Необходимо как можно скорее сформировать и запустить работу двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в МИД отметили, что запуск процесса делимитации и демаркации границы, а также разблокирование транспортных и экономических связей в регионе являются приоритетными задачами на сегодняшний день. Также подчеркивается, что достижение прогресса на этих направлениях позволит существенно продвинуться в деле нормализации отношений между странами.

При этом в министерстве напомнили, что стороны, которые желают подключиться к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Армении, а также обеспечению стабильности и безопасности в регионе, должны исходить из интересов сторон и учитывать трехсторонние соглашения.