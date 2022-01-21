Заболеваемость коронавирусом в России достигла 50 тыс в сутки

21 янв. 12:52

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 49,5 тыс случаев заболевания - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 49 513 в 85 регионах", - информирует штаб.

Больше вcего новых случаев выявили в Москве - 15 987 (максимум с начала пандемии), в Санкт-Петербурге - 5 922(максимум с начала пандемии), в Московской области - 4 424. В Краснодарском крае новых случаев 766, в Ставропольском крае выявили 744 новых случая, в Дагестане - 257, в Крыму - 238, в Чечне - 182, в Кабардино-Балкарии - 82, в Ингушетии - 89, в Карачаево-Черкесии - 83, в Северной Осетии - 77, в Адыгее - 72.

По данным Оперштаба, на "дельту" приходится в 52,3% новых случаев заражения, на "омикрон" и другие штаммы - 47,7%.

Суточный прирост составил 0,46%, общее число инфицированных в России достигло 10 987 774 человек.

Выздоровели за последние сутки 24 719 человек, за все время - 9 975 052 человека.

Умерли за сутки 692 пациента, с начала пандемии - 324 752 человека.