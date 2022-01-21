Путин проведет совещание с членами Совбеза России

21 янв. 12:50

В пятницу, 21 января, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности (СБ) РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что оно состоится в середине дня. "По темам сориентируем вас, или президент сам предпочтет сказать", - цитирует его ТАСС.

Песков также сообщил, что сегодня глава государства уже успел провести международный телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Президент в пятницу работает в Кремле.