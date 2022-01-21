Дагестанские должники обретут известность

21 янв. 12:41

Судебные приставы Дагестана будут снова размещать фотографии разыскиваемых должников в общественных местах, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Махачкале на светодиодных экранах УФССП РФ по республике при содействии Управления торговли, предпринимательства и рекламы городской администрации транслируются фотографии злостных неплательщиков алиментов, которые находятся в исполнительном розыске, с указанием ФИО и суммы, которую гражданин задолжал.

"На сегодня в Дагестане насчитывается более 7500 должников по алиментам, из них 800 находятся в розыске", - сказано в сообщении.