Кабардино-Балкария запаслась лекарствами от ковида на месяц

21 янв. 12:27

Власти Кабардино-Балкарии сформировали месячный запас лекарств от коронавирусной инфекции для лечения амбулаторных больных, сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

"Это важная часть лечения пациентов на дому, на сегодня мы получили все лекарственные препараты, завтра их получат все медицинские учреждения республики. И по диагностике, и по лекарственным препаратам у нас имеется стопроцентная готовность на месяц при максимальном росте, который мы прогнозируем", - сказал он.

В настоящее время в республике было выявлено 11 случаев заражением штаммом коронавируса "омикрон". В то же время в регионе уровень коллективного иммунитета достигает 47,9%.