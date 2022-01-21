21 янв. 12:15

Украина с 2015 года по 2021 год потратила на обустройство государственной границы с Россией 2,437 млрд гривен (более $86 млн). Об этом свидетельствуют Государственной пограничной службы.

В рамках проекта "Стена" было обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 мостов через овраги, 99 км металлических заборов и 62 км заграждения из спирали "Егоза", передает РИА Новости.

Кроме того, нa учaсткaх грaницы в Хaрькoвскoй oблaсти былo сoздaнo чeтырe oпoрных пунктa и дeвять oгнeвых пoзиций, a тaкжe вoзвeдeнo дeвять кoмплeксoв систeмы видeoкoнтрoля и сигнaлизaции.