Попытка получить взятку обернулась уголовкой для служителя в погонах из Узбекистана

21 янв. 11:53

В Ферганской области возбудили уголовное дело в отношении старшего прокурора областной прокуратуры. Его обвиняют в попытке получения взятки за исполнение определенных услуг, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Отмечается, что подозреваемый просил у заявителя $1 тыс за регистрацию участка земли площадью полторы сотки. Он хотел провернуть операцию при помощи своих знакомых в управлении по кадастру. Однако "служитель в погонах" был задержан работниками областной прокуратуры и сотрудникам СГБ во время получения взятки.

Стоит добавить, что в настоящее время подозреваемый находится под стражей. Против него было возбуждено уголовное дело.