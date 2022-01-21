Кипр с 1 марта отменяет карантин и ПЦР-тесты для туристов

21 янв. 12:01

На Кипре смягчаются правила въезда для иностранных туристов, сообщает АТОР.

"Вне зависимости от национальности и страны отправления, вакцинированные или переболевшие коронавирусом путешественники с 1 марта освобождаются от обязанностей предоставления ПЦР-тестов, соблюдения карантина и получения специальных разрешений на въезд", - говорится в сообщении.

Кроме того, изменится система квалификации стран по эпидемиологической ситуации. Все государства будут делиться на три группы: зеленая, красная и серая. Отметим, что Россия остается в красной группе.

Туристы при въезде на Кипр должны предъявить документ о вакцинации. "Российский сертификат с QR-кодом с сайта госуслуг признается", - отметили в АТОР.