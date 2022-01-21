Токаев: готов принимать "трудные решения" ради блага Казахстана

21 янв. 11:52

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на встрече с бизнесменами, что может принимать "трудные решения", если они послужат на благо республики.

"Я надеюсь, все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое, целевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства - я готов, я уже принял очень трудные решения", - отметил глава государства, сказав, что уже продолжит принимать подобные решения и в будущем, сообщает Sputnik Казахстан.

Помимо этого Токаев выступил против расширения квот для иностранных рабочих. Лидер страны также подчеркнул, в Казахстане есть большое число работящих граждан, особенно среди молодежи.

"Речь может идти лишь о незначительном числе узких профильных специалистов, по которым в стране действительно существует дефицит. Разговоры о том, что нужно завозить иностранцев массово из-за того, что наши казахстанцы требуют более высоких зарплат или не проявляют должного трудолюбия, следует прекратить", - заявил президент, добавив, что внедрение идеологии труда является задача страны и бизнеса.