Синоптики: сугробы в Москве на 13 см выше нормы

21 янв. 11:48

На утро 21 января месячная норма по осадкам в Москве выполнена, высота сугробов превышает норму, сообщает портал "Метеоновости".

"В вечерние часы 20 января погода вновь начала портиться. После небольшой передышки очередной атлантический циклон вновь принялся за дело. За ночь снежные шапки выросли на 2 см. Снег в столичном регионе продолжается. Уже к утру 21 января месячная норма по осадкам была выполнена", - информируют синоптики.

В среднем за январь в Москве выпадает 42 мм осадков.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в столичный регион придет циклон "Ида", который принесет снегопады. "К вечеру пятницы норма осадков будет перевыполнена. Сугробы подрастут еще на несколько сантиметров. Их высота составляет 38 см, что на 13 см выше климатической нормы", - уточнили специалисты.