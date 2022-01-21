Лавров: Россия хочет нормализации отношений с Грузией

21 янв. 11:47

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ хочет нормализации отношений с Грузией.

"Мы остаемся приверженными целям нормализации российско-грузинских отношений, преодоления имеющихся разногласий, восстановления и развития двусторонних связей – все это отвечает интересам народов двух наших стран", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

В то же время Лавров акцентировал внимание на том, что процесс восстановления контактов должен быть "улицей с двусторонним движением". "Очень рассчитываем, что грузинские власти извлекут уроки из прошлого и будут проводить по отношению к России более взвешенную политику", - указал он.