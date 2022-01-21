Токаев сообщил, что приоритетом станет снабжение газом регионов, а не экспорт

21 янв. 11:28

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что экспортировать газ, когда его не хватает внутри страны, больше неприемлемо.

Токаев провел встречу с бизнесменами, где заявил, что правительству предстоит навести порядок в ряде сфер. Особую значимость для стимулирования новых производств играет снабжение природным газом, указал он.

"В рамках реформирования "Самрук-Казына" его газовых подразделений приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок. Уже не просто предприниматели, а акимы регионов обращаются в правительство и даже ко мне с просьбами о выделения газа для реализации индустриальных проектов. А газа нет", - поведал президент.

"Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт вместо того, чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше неприемлема", - констатировал Токаев.