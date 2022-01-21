Опрос показал, что антиковидные меры не влияют на жизнь 42% россиян

21 янв. 11:20

Коронавирусные ограничения не оказывают значительного влияния на жизнь и планы россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По мнению 42% сограждан, введенные в связи с коронавирусом ограничения не влияют на их жизнь и планы, 39% опрошенных сообщили, что сказываются незначительно", - следует из материалов опроса.

О том, что ограничения значительно влияют на жизнь и планы, сообщили 18% россиян.

Эффективными, введенные в России ограничительные меры, считают 62% респондентов, неэффективными - 34%.

В последние дни число россиян, которые опасаются, что они сами или их близкие могут заболеть коронавирусом, увеличилось на 7%, на 19 января такие страхи есть у 62% опрошенных.

Всероссийский опрос проведен 14, 16 и19 января 2022 года среди 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.