Врач назвал главный плюс "омикрона"

21 янв. 11:11

Плюс распространения штамма коронавируса "омикрон" заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, уточнив, что это относится и к штамму "дельта" которой отличается высокой летальностью.

"Омикрон" очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что "дельта" приводит к большой легальности и тяжелому течению", - отметил он, отвечая на вопросы РИА Новости.

Далее он отметил, что необходимо сосредоточиться на ранней дифференциации диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса "дельта" или "омикрон", так как это позволит врачам лечить заболевших легким "омикроном" амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.