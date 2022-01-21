Грузия продолжает восстанавливаться после снегопада

21 янв. 11:10

Большая часть населения региона Гурия получает электроэнергию, сообщает пресс-служба электрораспределительной компании Energo-pro Georgia, уточняя, что есть пункты, где восстановительные работы еще продолжаются.

Ранее сообщалось, что снегопад создал проблемы с электроснабжением во всех районах региона - Озургети, Ланчхути и Чохатаури, повредив инфраструктуру, в результате чего произошло аварийное отключение электроэнергии.

"На данный момент электроэнергию не получают несколько сел Озургетского района – это Нагомари, Джумати, Лихаури, Лаитури, Чаниети и Насакирали", - пишет Sputnik Грузия, утончяя, что в Чохатаурском районе без света остаются, в основном, села высокогорной зоны.

Также электроэнергию не получают села в Ланчхутском районе – Ацана, Мамати, Акети-Чанчати. Также частично отключен свет в селах Джиханджири, Циагубани и Грмагеле.

Также в регионе с помощью тяжелой техники расчищают как центральные, так и сельские дороги.