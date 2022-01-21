В Подмосковье родился богатырь весом 5,5 кг

21 янв. 11:08

В подмосковном Подольске на свет появился младенец весом 5,5 кг, мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

"В Подольском родильном доме на свет появился ребенок весом 5,5 тыс. г и ростом 60 см. Он стал четвертым в семье", - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Роды состоялись в срок при помощи кесарева сечения.

"Мы, конечно, знали, что ребенок будет крупным, и были к этому готовы. Малыш родился в срок при помощи кесарева сечения, оценка по шкале Апгар - 8/9", - рассказала заведующая родовым отделением Татьяна Фастова.

В роддоме добавили, что у мамы и младенца все показатели в норме, они готовятся к выписке.