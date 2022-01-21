В России работают над новыми препаратами для лечения коронавируса

21 янв. 10:58

Российские ученые разрабатывают новые препараты для лечения коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас идет в том числе разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения ковид-инфекции", - поделился глава Минздрава.

Те препараты, которые уже включены в методические рекомендации Минздрава по лечению ковида, используются для лечения инфекции, вызванной как штаммом "дельта", так и "омикрон".

"Препараты, используемые и на амбулаторном, и на стационарном этапе, уже все оттестированы, по этому поводу уже есть заключение и наших специалистов, лабораторий, и в том числе публикации в международной литературе, которые подтверждают эффективность использования", - указал Мурашко.