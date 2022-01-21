В Узбекистане абитуриенты не поступят в вузы без знания иностранных языков

21 янв. 10:55

Узбекские выпускники школ не смогут стать студентами некоторых отечественных вузов без сдачи творческого экзамена по иностранному языку, сообщает Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Отмечается, что ряд университетов, специализирующиеся на подготовке специалистов по иностранным языкам, начиная со следующего учебного года, будут проводить творческие испытания на знание зарубежных языков, которые будут состоять из аудирования, чтения, письма и устной речи.

В ведомстве отметили, что такой экзамен придется сдавать тем, кто захочет поступить в Узбекский государственный университет мировых языков, Самаркандский государственный институт иностранных языков, Ташкентский государственный университет востоковедения.

Стоит добавить, что поступающим на бакалвриат по направлению "Преподавание иностранных языков" в Ташкентский государственный педагогический университет, Кокандский государственный педагогический институт, Нукусский государственный педагогический институт также придется сдавать испытание на иностранном языке.