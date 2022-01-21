Ушел из жизни поэт Анатолий Найман

21 янв. 10:25

В ночь на пятницу, 21 января, в Москве умер поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист Анатолий Найман.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад, когда Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики в Москве, у него случился обширный инсульт.

Анатолий Найман родился в 1936 году в Ленинграде. Окончил 222-ю среднюю школу (бывшую Петришуле) в 1953 году, Ленинградский технологический институт, Высшие сценарные курсы в Москве. Был литературным секретарем Анны Ахматовой, соавтор по переводам Леопарди.

Был известен в самиздате (сборники стихов "Сентиментальный марш", поэмы "Стихи по частному поводу", "Сентябрьская поэма"). Автор многочисленных переводов из средневековой французской и провансальской поэзии.