Снова рекорд: в Грузии выявили 8,8 тыс случаев коронавируса

21 янв. 10:16

За минувшие сутки в Грузии выявили 8 767 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии.

Общее число инфицированных, согласно данным официального сайта StopCov, достигло 1 030 710 человек.

Выздоровели за сутки 5 173 человека, с начала пандемии – 951 428. Умерли за сутки 49 пациентов с коронавирусом, за все время - 14 631 человек.

За сутки в Грузии сделано 56 386 тестов, доля инфицированных в общем числе протестированных - 15,55%.

В карантине находятся 39 человек, в стационарах наблюдаются 4 342, в ковид-гостиницах остаются 1 895 человек.