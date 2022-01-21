Россия, Китай и Иран проводят военные учения в Индийском океане

21 янв. 10:00

Военно-морские учения "Пояс морской безопасности" стартовали в северной части Индийского океана. В них принимают участие ВМС России, Китая и Ирана.

Как сообщает агентство Mehr, с иранской стороны в маневрах участвуют подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции и армии республики.

"Согласно программе, запланированы различные тактические маневры, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельба по морским мишеням в дневное и ночное время", - рассказал официальный представитель учений "Пояс морской безопасности" адмирал Мостафа Таджодини.

Отмечается, что в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту сообщили о прибытии трех кораблей в иранский порт Чабахар, которые примут участие в совместных учениях. Отряд вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до наступления 2022 года.