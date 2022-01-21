В Армении ограничили рекламу азартных игр в режиме онлайн

21 янв. 10:09

Реклама азартных игр была ограничена в Армении. Законопроект в первом чтении был принят в Нацсобрании.

Как отмечает Sputnik Армения, игромания в стране приобретает все большие масштабы. Так, в январе-ноябре 2021 года в республике были сделаны ставки на $6,5 млрд.

После принятия законопроекта реклама будет разрешена только в гостиницах с 4 звездами и выше, а также в пунктах въезда в страну, в том числе в аэропорту.

Соответствующее ограничение будет распространяться и на онлайн-казино, и на тотализаторы.