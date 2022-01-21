Врач призвала не сидеть на диетах в период распространения "омикрона"

21 янв. 10:07

После новогодних праздников многие задумываются о похудении, однако жесткие диеты зимой, особенно в период распространения нового штамма коронавируса"«омикрон", могут быть опасны, сообщила доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Голод - не мера в снижении веса при заботе о собственном здоровье. Ограничительные или исключающие группы продуктов диеты после, либо ограничительные по времени (например, интервальное голодание). <…> Это все приведет к дополнительному снижению иммунитета в период распространения "омикрона", - подчеркнула врач.

По словам диетолога, снизить вес после праздников поможет здоровое и рациональное питание, разнообразие на столе - залог хорошего иммунитета.

"В основе рациона должны быть натуральные продукты, нерафинированные, из состава зерновых, источников полноценного белка животного и растительного происхождения, конечно, пищевые волокна", - напомнила Маргарита Королева.