Стало известно, сколько людей в Казахстане владеют благосостоянием страны

21 янв. 9:57

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед представителями крупного бизнеса республики, заявил, что в стране наблюдается глубокое социальное неравенство.

"Международные эксперты, в частности, KPMG утверждает, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге - или чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги практически прожить невозможно", - заявил глава государства, призвав предпринимателей помочь изменить ситуацию, пишет Sputnik Казахстан.

Токаев отметил, что олигополия в Казахстане считается постоянным стремлением

к диверсификации бизнеса в одних руках, но не в диверсификации экономики республики. "Один и тот же человек или компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, а остальные на подхвате - им как бы с барского стола", - подчеркнул он.

По словам казахстанского лидера, монополизация бизнеса может привести к общественной депрессии, неверию в страну. "Люди задаются вопросом, почему все виды бизнеса в одних руках. Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнеса в одних руках. Люди же образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться к источникам бизнеса и ресурсам", - добавил Токаев.