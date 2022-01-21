Свободными от "омикрона" остаются 24 региона России

21 янв. 9:43

Согласно официальным данным, омикрон-штамм коронавируса пока не выявлен в 24 российских регионах, пишет РИА Новости.

Накануне оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщал, что "омикрон" зафиксирован в 55 регионах России, за сутки новый штамм выявили еще в шести регионах. Таким образом, на утро пятницы "омикрона" нет в 24 субъектах России.

В Центральном федеральном округе новый штамм не обнаружен в Белгородской, Курской Тульской, Липецкой, Тамбовской, Калужской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Тверской и Смоленской областях.

Повсеместно случаи "омикрона" обнаружены в Северо-Кавказском, Южном и Уральском федеральных округах.