Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

21 янв. 9:43

Первопричиной январских беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных, заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

"На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", - сказал он в ходе встречи с представителями бизнес-сообщества.

Он отметил, что произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами.

"Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", - приводит слова Токаева ТАСС.