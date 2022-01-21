В правительстве РФ сообщили о восстановлении туризма

21 янв. 9:38

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко дал оценку темпам восстановления туристической отрасли страны.

Он отметил, что в настоящее время российский туризм восстановился на 87% от допандемийного уровня. По информации Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 млн граждан, что на 22% больше, чем в допандемийном 2019 году.

По словам Чернышенко, весомый вклад в это внесли меры господдержки. "В прошлом году в рамках нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" была запущена программа чартерных рейсов, благодаря которой россияне смогли приобрести туры по десяти популярным направлениям в 1,5-2,5 раза дешевле", - приводит его слова ТАСС.